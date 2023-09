Domani, domenica 24 settembre, ultimo giorno con i parcheggi a pagamento lungo il litorale di Cabras. Quindi basta mani al portafoglio per parcheggiare l’auto a pochi metri dal mare cristallino di San Giovanni di Sinis, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi.

Lo ha deciso il Comune di Cabras guidato dal primo cittadino Andrea Abis visto il cambio climatico ma anche perché a giugno il servizio a pagamento è partito prima del solito, il 16.

A partire da lunedì quindi non saranno più attivi nemmeno i servizi igienici lungo la costa. Per tutta l’estate i turisti hanno potuto usufruire dei bagni pagando un euro. Somma richiesta per far fronte alla pulizia continua delle strutture da parte degli operatori sempre presenti sul posto. Ha gestito la sosta blu lungo il litorale del Sinis la Sis (Segnaletica Industriale e Stradale). Era stata l’unica impresa ad aver partecipato alla gara.

