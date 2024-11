Pali divelti e corde prima tagliate e poi legate agli alberi. I vandali, dopo sei mesi, hanno nuovamente lasciato la loro firma davanti alle due torri del vecchio acquedotto, dove si trova la sede dell'associazione Is Curridoris de Santu Srabadoi, in piazza Stagno. Esattamente nel giardino che loro curano e dove per diverse volte all’anno organizzano mostre fotografiche sulla Corsa degli Scalzi e tante altre attività.

A maggio scorso i vandali avevano distrutto il cartellone con la scritta "Is Curridoris” e abbandonato diversi rifiuti. «Ancora una volta subiamo atti di vandalismo, sempre più pesanti», denuncia Alessio Camedda, il presidente dell’associazione sul suo profilo Facebook con tanto di video. «Se qualcuno ha visto è pregato di parlare, ora siamo veramente stanchi. Abbiamo lavorato tanto e speso per rendere questi luoghi decorosi, anche dopo gli ultimi episodi di vandalismo».

Le corde (foto Sara Pinna)

L’associazione Is Curridoris ha già fatto richiesta al Comune di visionare le immagini per capire se i responsabili possono essere individuati.

