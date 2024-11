È chiusa da quattro anni e pochi giorni fa c'è stata anche l'incursione dei vandali. Qualche danneggiamento e scritta sui muri poco carina e le forze dell'ordine indagano. La scuola materna di via Leopardi, dove le suore per una vita hanno accolto generazioni di bambini, per ora è un edificio abbandonato. Presto però avrà una vuota vita. Lo storico edificio, non lontano dal centro del paese, diventerà un centro sociale e culturale per gli adolescenti. L’obiettivo del Comune di Cabras è quello di offrire un servizio a quella fascia d'età che oggi nel paese lagunare è allo sbando. Per i giovani sono previsti lavoratori di ogni tipo, svaghi di varia natura e tanto altro ancora. Pochi giorni fa gli uffici comunali, Area lavori Pubblici, hanno avviato la procedura per affidare il progetto di ristrutturazione dell’immobile: totale dell’investimento 69mila euro. Come si legge nella determina firmata dal capo ufficio tecnico Giuseppe Podda, l’intervento è finalizzato alla partecipazione del bando regionale dal titolo “Interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani”. Per ottenere le risorse il Comune di Cabras deve in sostanza dimostrare di avere nel cassetto il progetto di ristrutturazione.

