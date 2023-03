Visite gratis. È il regalo che il museo "Giovanni Marongiu" di Cabras dove sono in bella mostra anche diversi Giganti di Mont'e Prama ha deciso di fare ai bambini del paese.

Un modo per promuovere le bellezze del patrimonio culturale e archeologico del Parco naturale del Sinis e farle conoscere agli studenti. Per ora sono previsti un ciclo di ingressi gratuiti destinati a tutti i bambini e ragazzi iscritti alle scuole di Cabras compresi i più piccoli che frequentano l’asilo nido, per garantire un coinvolgimento già a partire dalla più tenera età. Con loro accederanno gratuitamente anche gli accompagnatori, docenti o familiari.

Il bonus sarà valido fino alla conclusione dell’anno didattico 2022-2023.

