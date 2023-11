A Cabras è difficile che i vigili perdonino chi non rispetta le regole della strada. Questa volta però è diverso. La polizia locale ha sanzionato per divieto di sosta un medico del paese che aveva parcheggiato la sua auto nello spazio di carico e scarico per entrare veloce nella farmacia di via Tharros.

«Dovevo ritirare urgentemente un farmaco per un’anziana che rischiava un’emorragia cerebrale a causa della pressione molto bassa - racconta il medico in pensione che però ancora si dedica volontariamente ai malati del paese - Quando mi sono reso conto però che i vigili stavano compilando il verbale ho spiegato la situazione ma nessuno ha voluto sentire ragioni».

Il medico, che nell'auto aveva lasciato un biglietto con scritto “medico in visita”, prima di parcheggiare aveva avuto il permesso dall'attività commerciale di fronte: «Mi hanno detto di sostare senza problemi - racconta ancora - Speravo che il verbale non arrivasse e invece ieri ho ricevuto la sanzione via posta. Tutto questo mi sembra esagerato, assurdo. Va bene punire chi non rispettare le regole, ma io in quel momento ero lì per un’urgenza. Il problema non è il fatto che ora dovrò pagare la sanzione. Ma il buonsenso che non esiste più».

