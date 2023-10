I progettisti e gli amministratori erano stati chiari: “I lavori sono stati consegnati, ancora qualche giorno e gli operai entreranno in azione”.

Promesse che risalgono al 14 luglio scorso quando, durante una conferenza in pompa magna, era stato presentato il progetto grazie al quale la zona artigianale di Cabras, oggi non proprio in ottima salute, cambierà decisamente volto.

Per il momento però non si vede nessuno.

Tradotto meglio: l’importante intervento finanziato dalla Regione anni fa per un totale di un milione di euro e dal Comune con altri 200 mila euro non decolla.

“Questo ritardo a me non preoccupa - dice però il sindaco di Cabras Andrea Abis - So che la ditta è in attesa del materiale, è vero però che era stato detto che i lavori sarebbero partiti subito. Ma anche vero che ad agosto qua in Sardegna si ferma tutto”.

Ora però siamo ad ottobre, e ancora regna il silenzio.

A questo punto però è certo che i lavori non finiranno entro l’anno, come dichiarato dai progettisti. Il progetto è ambizioso: verranno realizzate strade e marciapiedi nuovi. Ma anche aree verdi e spazi fitness. E poi ancora parcheggi e zone pedonali. Previsto un impianto di illuminazione di ultima generazione che riuscirà ad alimentarsi autonomamente grazie ad un mega impianto fotovoltaico. Ma non mancherà nemmeno un orto sociale dotato di un pozzo che garantirà l’acqua.

Durante la presentazione del progetto era presente anche l'assessora regionale dell’Industria Anita Pili: «Da oltre un decennio non si vedeva un impegno finanziario da parte della Regione verso le aree artigianali, un segnale importate nei confronti delle imprese che da tempo vivono in condizioni di non piena competitività - aveva riferito l’esponente della Giunta Solinas - Il progetto che ha presentato il Comune alla Regione ha il pregio di aver voluto inserire nell’area industriale tutta la parte di inclusione della comunità, attraverso delle riqualificazioni di spazi che saranno fruibili dagli abitanti di Cabras». Ora però chi da quelle parti ha l’attività commerciale attende ancora l’inizio dei lavori.

