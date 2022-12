Pochi giorni fa l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale per l’istituzione, ora la pubblicazione del bando e l’invito ai cittadini di farsi avanti. Il Comune di Cabras ha presentato l’avviso pubblico per la selezione dei volontari che andranno a formare il nuovo gruppo di protezione civile.

«Stiamo procedendo in maniera spedita nell’organizzazione del sistema», ha detto il sindaco Andrea Abis. «Dopo aver approvato lo strumento, fino a oggi inedito per Cabras, ora mettiamo le basi per la costituzione di un gruppo di cittadini che dovrà essere operativo quanto prima nella gestione delle emergenze e nelle fasi della prevenzione dei rischi e in particolare dei fenomeni alluvionali e degli incendi estivi».

Secondo il regolamento approvato il gruppo sarà iscritto nell’Elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile. Possono aderire uomini e donne residenti nel Comune di età non inferiore a diciotto anni e non superiore ai sessantacinque e, qualora dovessero essere necessarie particolari competenze tecniche, potranno essere inseriti i residenti di altri Comuni che non siano iscritti in altri gruppi.

Il Gruppo sarà costituito dal sindaco o da un suo delegato che lo presiede, da un coordinatore e il suo vice, dal Consiglio direttivo e dall’assemblea dei volontari. Per iscriversi occorre presentare domanda utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale dell’Ente. Tutti i componenti del gruppo dovranno seguire dei corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni. Per il funzionamento del Gruppo sarà il Comune a mettere a disposizione in comodato d’uso il materiale e le attrezzature che saranno necessarie.

