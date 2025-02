Non solo italiano e matematica. Nelle scuole di Cabras si "studia" anche la Corsa degli scalzi. Un progetto ideato dall'Istituto comprensivo su volontà di alcuni insegnanti, con l'obiettivo di far conoscere meglio ai più piccoli la storia e le peculiarità della festa di San Salvatore.

L'iniziativa prevede anche la realizzazione di disegni a tema che verranno poi esposti durante il novenario nel villaggio di san Salvatore, il prossimo settembre. Ma non solo: il migliore, infatti, verrà utilizzato per creare la maglietta del comitato 2025.

Pochi giorni fa, durante un incontro con i bambini della scuola primaria, alcuni corridori ed ex corridori, oltre ad alcuni componenti del consiglio di amministrazione dell'associazione Is curridoris, hanno cantato is coggius, le preghiere in sardo, accompagnati dalle fisarmoniche di Giuseppe Pintus e Piero Manca che molto gentilmente si sono messi a disposizione per questa iniziativa.

