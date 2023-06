Amsicora non è più dietro le sbarre. Ora ha una nuova famiglia, tra passeggiate al parco e tante coccole.

È la prima cagnolina adottata nell’ambito del progetto "Baibau" promosso dall'assessorato comunale alla Cultura di Cabras guidato da Carlo Trincas, in collaborazione con le associazioni Effetto Palla Onlus e Hachiko Eroi a 4 zampe Onlus.

Gli obiettivi sono diversi: incentivare le adozioni, quindi regalare una nuova vita agli amici a quattro zampe rinchiusi da troppo tempo in un canile ma anche risparmiare importanti risorse.

Amsicora era stata affiancata dall'educatore cinofilo per la valutazione caratteriale.

«Ora, dopo la vaccinazione e la sterilizzazione - fa sapere il Comune con una nota - la sua nuova padrona Silvia ha a disposizione un pacchetto di cinque lezioni mirate all’inserimento in casa e all’impostazione delle prime regole fondamentali».

La speranza ora è che anche tutti gli altri cani presenti nel canile di Silì, quello convenzionato con il Comune di Cabras, vengano adottati quanto prima.

Come ricorda il Comune guidato dal sindaco Andrea Abis, in campo per incentivare le adozioni grazie anche al supporto della Asl di Oristano, della polizia locale e di tanti volontari, sul sito dell’iniziativa è possibile conoscere virtualmente tutti gli animali che aspettano di iniziare una nuova vita. Ogni animale è presentato con quattro foto e una descrizione sulle sue attitudini. In tutto sono una cinquantina. Chiunque voglia adottare uno dei cani può chiamare l’Ufficio della Polizia locale.

Come ha spiegato durante la presentazione del progetto, a marzo scorso, Monica Pais, veterinaria e presidente della Onlus Effetto Palla, «l’obiettivo del progetto è quello di lavorare ponendo al centro dell’attenzione l’animale, perché ci si occupi della sua individualità sotto tutti gli aspetti, in una logica integrata che prevede anche l’analisi dello stato di salute e delle varie procedure che precedono l’adozione, al fine di garantire il buon esito». «Il canile - aveva dichiarato ancora l'esperta - è un luogo di pena assoluto».

© Riproduzione riservata