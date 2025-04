Un aiuto per chi ha problemi economici ma anche per le attività commerciali. Il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti. L’assessore all’Ambiente e al Servizio rifiuti e bonifiche Carlo Carta ha esplicato le sostanziali modifiche che riguardano in particolare gli obblighi di qualità del servizio sia da parte dell’Ente comunale ma anche da parte della società di gestione del servizio di raccolta rifiuti e una nuova agevolazione dedicata alle utenze non domestiche, con uno sconto del 50% sulla tariffa Tari per chi decide di aprire una nuova attività commerciale.

«Il Comune ha adeguato il Regolamento alle direttive che provengono da Roma – ha spiegato Carta -, e siamo pertanto impegnati in uno studio approfondito per la preparazione del nuovo bando per l’affidamento del servizio di raccolta, che verrà pubblicato a breve, prevedendo maggiori prestazioni d’opera da parte degli operatori affinché la raccolta porta a porta e l’intero servizio di pulizia stradale e decoro del paese e delle borgate siano adeguati a un paese in continua crescita e votato allo sviluppo turistico».

«È importante sottolineare come lo scenario economico stia portando ad un continuo aumento dei costi del servizio che poi si scarica sulle tariffe a carico dei cittadini, ed è per questa ragione che l’amministrazione comunale – dichiara invece il sindaco Andrea Abis – lavora per diminuire l’impatto delle bollette sull’utenza intervenendo con un contributo significativo attraverso fondi del bilancio comunale».

