Ancora qualche settimana e a Cabras ci sarà un altro assistente sociale. Intanto il Comune ricorda quali sono le regole da seguire. La prova scritta si terrà il 29 aprile alle 10 in modalità telematica sulla piattaforma online www.concorsonline.it. Il Comune fa sapere che nei dieci giorni antecedenti a questa data tutti i candidati che avranno fatto domanda di ammissione al concorso dovranno obbligatoriamente leggere e seguire scrupolosamente la Guida per il Candidato all’indirizzo www.concorsonline.it/guida fino al termine con l’espletamento del test Demo.

“I candidati che non avranno seguito l’iter o risulteranno non pronti, come richiesto dalle linee guida, potranno essere esclusi dalla partecipazione al concorso - fanno sapere dal Comune - Segnalare eventuali difficoltà tramite apposita sezione di assistenza su www.concorsonline.it/assistenza. Nei giorni antecedenti la data di convocazione verrà pubblicato il link per il collegamento all’esame”.

I candidati che avranno ottenuto un punteggio di 21/30 nella prova scritta saranno ammessi alla prova orale che si terrà il 14 maggio alle 10 nella sala riunioni del Comune di Cabras, in piazza Eleonora d’Arborea.

