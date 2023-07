Detto, fatto. Lunedì prossimo 10 luglio, durante il Consiglio comunale che si terrà alle 19 al centro polivalente del paese, in via Tharros, il primo dopo l’insediamento dell'assemblea, il sindaco di Cabras Andrea Abis nominerà il nuovo capitano della compagnia barracellare. Questo dopo le dimissioni dell’ex comandante Fabrizio Lochi. Il primo cittadino Abis alcune settimane fa aveva dichiarato che non avrebbe aspettato tanto tempo per nominare un nuovo capitano, vista l’importanza del gruppo soprattutto durante il periodo estivo.

La costa del Sinis infatti è già stata presa d'assalto dai turisti. Lochi aveva deciso di abbandonare le redini per contrasti proprio con il primo cittadino di Cabras. Aveva spiegato di non voler più svolgere la sua mansione per vari motivi tra cui l’assenza di mezzi adeguati per svolgere il servizio. Ma anche perché la compagnia, a suo dire, veniva utilizzata troppo spesso per dirigere la viabilità durante le manifestazioni culturali nel centro storico del paese. Accuse che il primo cittadino Abis aveva respinto.

Con Lochi si erano dimessi anche altri 5 agenti. Ora però dovrebbero entrare a far parte della compagnia i sei che si erano dimessi invece alcuni mesi fa dopo aver avuto dei contrasti con il capitano.

