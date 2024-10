La promessa fatta alcuni giorni fa dal sindaco di Cabras Andrea Abis ora è anche sulla carta. Tra pochi giorni per tante famiglie con bambini piccoli finiranno i disagi che durano da diverse settimane. Dopo mesi di lavori martedì prossimo si apriranno le porte della scuola via De Gasperi, completamente ristrutturata e ingrandita.

Per trasferire però i piccoli studenti che da settembre sono “ospiti” all'interno di alcune aule della scuola elementare di via Cesare Battisti, il sindaco ha deciso di sospendere le lezioni per due giorni: sabato 12 e lunedì 14 ottobre. Come si legge nell'ordinanza firmata dal primo cittadino, la sospensione dell'attività didattica della scuola di infanzia è stata decisa al fine di consentire l'esecuzione delle attività di pulizia e igienizzazione degli arredi e attrezzature scolastiche. Quelle che in sostanza devono essere trasferite nella nuova scuola e che i bambini stanno utilizzando.

«Le attività scolastiche, comprensive del servizio cucina e mensa, riprenderanno regolarmente martedì 15 ottobre 2024 nella scuola dell'infanzia ubicata in via De Gasperi», si legge ancora nel documento. Diversi giorni fa tante famiglie avevano alzato la voce per la mancata apertura il 2 ottobre scorso, come promesso dal Comune. Sulla vicenda era intervenuta anche la minoranza.

