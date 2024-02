Pochi giorni fa la delibera per approvare la dismissione dell’attrezzatura. Ora il bando.

Il Comune di Cabras, con l’obiettivo di liberare spazi nel cantiere comunale di via Emilia, ma anche di disfarsi di materiale ormai inutilizzabile evitando in questo modo di spendere soldi per la riparazione, ha pubblicato una manifestazione di interesse per la vendita, associando ad ogni elemento un prezzo di partenza.

L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economica più vantaggiosa per l’amministrazione. Per le tribune metalliche che si trovano nel cortile del mercato ittico si parte da 3mila euro. Come anche per il motor grader. Per lo scuolabus da 2mila e 500 euro. Un rimorchio viene messo in vendita a partire da mille euro. Un altro da mille e 500 euro. Per il Fiorino si parte invece da una base d’asta di 500 euro. Duemila euro per una Panda e 2mila e 500 euro per i tre motocarri.

Il Comune mette a disposizione anche una cippatrice: si parte da 6mila euro.

Il Comune di Cabras fa sapere che i beni verranno posti in vendita nello stato in cui si trovano con la modalità del visto e piaciuto. Tutte le spese di smontaggio, rimozione, carico e trasporto sono a carico dell’acquirente. Come anche i costi di riparazione e smaltimento dei pezzi non idonei o da sostituire.

I soggetti interessati hanno la facoltà di prendere visione dei beni previo appuntamento da concordare con i dipendenti dell’Area 4. Per partecipare alla manifestazione di interesse c’è tempo fino al 5 marzo.

