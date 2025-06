Cabras dà nuovamente il benvenuto sul litorale al migliore amico dell’uomo. Sono nuovamente attive e segnalate dall’apposita cartellonistica le quattro aree cani istituti dal Comune.

Si trovano nelle spiagge di San Giovanni di Sinis, Maimoni, Portu S’uedda e Funtana Meiga. Come già accaduto negli anni passati le aree dog friendly beach sono state predisposte secondo quanto prescritto dall’ordinanza comunale, hanno dimensioni di almeno 1.500 metri quadri ciascuna e sono delimitate da corde e pali.

L’utilizzo delle aree cani è consentito dall’alba al tramonto. Possono accedere nelle aree i cani regolarmente vaccinati e iscritti all’anagrafe canina.

«Ogni due ore circa l’accompagnatore è tenuto a condurre fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica - fanno sapere dal Comune - Gli animali devono poi essere muniti di collare con targhetta identificativa nella quale devono essere riportati i dati del proprietario».

I detentori dei cani devono essere maggiorenni e devono portare con sé un guinzaglio lungo non più di un metro e mezzo e una museruola, da utilizzare in caso di necessità o di richiesta da parte delle forze dell’ordine, sanitarie e di soggetti incaricati dal Comune. Non è consentito lasciare gli animali incustoditi. I proprietari sono responsabili del loro benessere e sono tenuti a dar loro da bere e creare zone d’ombra. Gli animali potranno fare il bagno nel tratto di mare di fronte all’area dog friendly, sotto stretta sorveglianza. Le mappe delle aree cani possono visionate sul sito del Comune.

© Riproduzione riservata