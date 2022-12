È una sorta di pagella. Un modo per capire cosa è andato bene e cosa no.

Con l’obiettivo di organizzare ancora meglio l’evento. All’indomani della prima edizione del Festival della Bottarga, conclusosi di recente con il progetto della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano che ha visto la realizzazione del borsino internazionale delle migliori baffe prodotte nelle lagune di Cabras, l’amministrazione inizia a ragionare sulle opinioni e giudizi sull’evento 2022 per pianificare la prossima edizione 2023.

Come? Promuovendo un questionario online che permette di dare i voti alla manifestazione e offrire suggerimenti. Una valutazione che secondo il Comune deve necessariamente coinvolgere non solo gli organizzatori ma coloro i quali hanno vissuto l’evento in qualità di partecipanti e fruitori.

“Siamo soddisfatti per essere riusciti a organizzare un evento complesso e ricco di novità – spiega il sindaco Andrea Abis -. È però fondamentale ricevere il feedback di chi ha partecipato, gustato l’offerta enogastronomica, vissuto in prima persona i convegni e i laboratori con gli chef stellati che hanno fatto brillare questa edizione”. Il questionario è composto da dieci domande chiuse e tre domande aperte che chiunque può facilmente compilare cliccando sul link https://bit.ly/3gy2kj3, indicando con un voto che va da 1 a 5 il proprio indice di gradimento del Festival. Gli argomenti delle domande variano dall’organizzazione logistica alla qualità dei contenuti e degli ospiti presenti alla manifestazione, alla comunicazione dell’evento. Si chiede anche un’opinione sulla capacità del Festival di incrementare la conoscenza delle tematiche legate al settore ittico locale.

Non manca il quesito con cui si chiede un giudizio sullo spostamento di data, fortemente voluto dagli amministratori per favorire l’allungamento della stagione rispetto alle scorse edizioni svolte durante i mesi di luglio o agosto, in piena stagione estiva.

