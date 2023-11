Il Comune di Cabras vuole realizzare un museo etnografico con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio materiale degli oggetti della cultura contadina e della pesca, più in generale dei mestieri risalenti agli ultimi due secoli. Per farlo però manca l’edificio. Ecco perché l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis ha pubblicato una manifestazione di interesse per capire se a Cabras si sono cittadini disponibili a vendere un immobile.

La cifra che il Comune può spendere è di 330 mila euro lordi. Le proposte contenenti un prezzo superiore saranno esaminate solo in via residuale, qualora non sussista alcuna proposta giudicata valida rientrante nel limite di prezzo indicato. Ovviamente il Comune chiede caratteristiche ben precise. L’edificio ad esempio deve essere all’interno del centro storico del paese e deve essere in stile campidanese, e cioè con un lungo corridoio che parte dall’ingresso dell’abitazione e con ai lati le varie stanze.

Il Comune cerca una casa con murature in terra cruda, coperture in legno e tegole ceramiche curve. Devono essere presenti inoltre gli accessi pedonali e carrai dalla via pubblica. L’immobile non deve essere libero da persone e cose, servitù, vincoli e contratti. Non è ammessa nessuna ipoteca. I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta con la planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione e materiale fotografico idoneo a mostrare le caratteristiche del bene.

È possibile presentare le proposte entro l’11 dicembre all’Ufficio protocollo del Comune di Cabras. Poi ci sarà l’esame delle proposte e poi la formazione di una graduatoria, poi sarà avviata la successiva fase di negoziazione previo affidamento di incarico per la redazione di opportuna perizia di stima. «Le proposte che perverranno non vincolano in alcun modo il Comune di Cabras - si legge nell'avviso firmato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Giuseppe Podda - Quest’ultimo infatti si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non selezionare alcuna offerta o di selezionare l’offerta che riterrà preferibile».

