Il Comune di Cabras cerca operatori per organizzare il Carnevale. In programma due eventi: il 27 febbraio ci sarà festa tradizionale in piazza Don Sturzo, in occasione del giovedì grasso, con la sfilata dei bambini delle scuole cittadine e la degustazione dei dolci del Carnevale e poi intrattenimento il pomeriggio dell'8 marzo, in occasione della pentolaccia, nella piazza principessa Maria nella frazione di Solanas.

Per l’organizzazione del Carnevale il Comune mette a disposizione 4mila e 500 euro. Possono partecipare al bando fondazioni, associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, cooperative sociali e associazioni sportive dilettantistiche.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Cabras entro le 12 di giovedì 20 febbraio o in busta chiusa all'Ufficio Protocollo o via Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.

