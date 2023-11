A Cabras si pensa già al Natale. L’amministrazione comunale, in occasione delle festività natalizie, con lo scopo di vivacizzare e animare le festività del paese e creare dei momenti di aggregazione sociale, ricreativi e crescita culturale allestirà le vie e le piazze del paese e organizzerà diversi spettacoli, animazione e laboratori. Per farlo, però, cerca degli operatori.

Possono partecipare al bando promosso dal Comune e pubblicato nel sito istituzionale le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le cooperative sociali e associazioni sportive dilettantistiche.

Le richieste poi saranno valutate da un'apposita commissione.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Cabras entro e non oltre le 12 di mercoledì 15 novembre, o in busta chiusa all’Ufficio Protocollo, o via posta oppure tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.

