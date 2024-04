Il Comune di Cabras è alla ricerca di un aiuto per l’organizzazione della tradizionale Ciclopedalata del primo maggio, la gita in bici da Cabras a San Giovanni di Sinis. Per questo ha pubblicato un bando finalizzato alla ricezione di domande di contributo.

Possono partecipare fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione e le associazioni di promozione sociale. Ma anche le cooperative sociali.

Per il supporto alla realizzazione della manifestazione il Comune di Cabras concede un contributo di 5mila euro. L’attività dovrà essere preventivamente concordata con l’amministrazione. Le richieste saranno valutate da un’apposita commissione. Sarà esaminata la proposta, il grado di cofinanziamento finanziario, la modalità di promozione della tutela e la fruizione dei beni artistici, culturali, naturali ed ambientali del territorio e le dotazioni strutturali. Le domande di contributo condizionato dovranno pervenire al Comune di Cabras entro le 12 del 17 aprile 2024, o in busta chiusa all’Ufficio Protocollo, in piazza Eleonora d'Arborea o tramite servizio postale.

