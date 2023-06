L’estate è ormai arrivata e lungo la costa del Sinis, come sempre, sono necessari più controlli vista l’affluenza dei turisti. Ecco perché il Comune di Cabras è alla ricerca di quattro vigili urbani stagionali. Ieri è stata indetta una selezione pubblica. Per l’ammissione è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana. È necessario inoltre non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. Richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, l’idoneità fisica, la conoscenza sia della lingua inglese che dell’informatica. Nonché il possesso della patente B.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica entro il 18 giugno. Le prove verteranno su varie materie: ordinamento degli Enti Locali, legislazione sulla circolazione stradale, diritto e procedura penale, pubblica sicurezza, edilizia, urbanistica e ambiente. I candidati dovranno conoscere inoltre le normative presenti all’interno dell’Area marina protetta del Sinis. La prova scritta si terrà il 20 giugno. Quella orale il giorno dopo.

I vigili urbani come sempre saranno utili per fermare i ladri di sabbia ma anche per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia e non solo. Usanza che da sempre va avanti in tutta la costa, da Mari Ermi a Maimoni passando per Is Arutas. Senza dimenticare la borgata marina di San Giovanni di Sinis. Sul sito istituzionale del Comune sono presenti tutte le informazioni per accedere al concorso.

