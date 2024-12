La missione di San Salvatore continua. Da oggi la comunità di Cabras ha a disposizione un nuovo defibrillatore. È stato installato nel piazzale della chiesa di Santa Maria, dove è presente l'ingresso del salone parrocchiale. Il nuovo dispositivo salvavita è stato donato alla comunità dal comitato che quest'anno ha organizzato la festa di San Salvatore.

È il risultato di una iniziativa solidale e sociale nata da un'idea di Gianni Meli, presidente del Comitato San Salvatore, e di Daniele Rocchi, presidente dell'associazione Donatori nati della Polizia di Stato. Il dispositivo è stato acquistato grazie alle donazioni arrivate durante la cena solidale organizzata dal presidente Gianni Meli la scorsa estate al villaggio San Salvatore. All'evento hanno partecipato tantissimi cittadini.

«Poter regalare questo strumento al paese, con la speranza che non venga mai usato, era il nostro obiettivo - commenta Meli - e ci siamo riusciti». Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Cabras, Andrea Abis e il parroco Monsignor Giuseppe Sanna che ha benedetto il dispositivo. «Dopo le feste organizzeremo anche un corso per spiegare come utilizzare la strumentazione», conclude Meli. Ma non è tutto. Sempre ieri mattina il comitato di San Salvatore e Daniele Rocchi hanno donato una somma di denaro all'associazione oristanese Sea Scout.

