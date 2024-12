La rassegna autunnale Istantanee d’autore curata dalla biblioteca comunale giunge agli ultimi due appuntamenti con un intero weekend dedicato ai libri. Si parte domani venerdì 6 dicembre alle 18 con il libro di Daniele Congiu, Erano gli anni, per chiudere le presentazioni con autore sabato 7 dicembre alle 17:30 con Cristina Caboni e il suo libro La ragazza senza radici. Entrambe le presentazioni si terranno presso la biblioteca comunale di via Matteotti. Daniele Congiu, che dialogherà con la professoressa Sabrina Sanna, è un autore cagliaritano. Comunicatore pubblico esperto in new media, lavora come Referente comunicazione istituzionale della Direzione Generale dell’ambiente della Regione Sardegna. Relatrice della serata con Cristina Caboni sarà la professoressa Anna Maria Capraro. Cristina Caboni, già apicoltrice per l’azienda familiare, è un’autrice proveniente da Cagliari. Ha esordito nel 2014 con Il sentiero dei profumi, pubblicato da Garzanti e divenuto poi un best seller pubblicato anche in diversi altri paesi. Dal 2014, tutte le sue opere, ora all’undicesima, sono state tradotte in diverse lingue.

