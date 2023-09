Non solo il saluto delle maestre. Stamattina hanno accolto gli alunni della scuola elementare e medie anche agli amministratori comunali. La Giunta guidata dal sindaco Andrea Abis ha dato il benvenuto agli studenti con un augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico. Un tour nelle classi che è stato preceduto, nei giorni scorsi, dalle verifiche per la sistemazione e manutenzione degli edifici.

«Inizia oggi un nuovo percorso che verrà tracciato dai giovani di Cabras attraverso la guida dei docenti e del personale scolastico, un microcosmo che racchiude in sé la bellezza della crescita dell’individuo - ha detto Abis - Si tratta del cammino più importante per ogni persona, che lascia tracce indelebili e contribuisce in maniera preponderante a formare la personalità individuale. Questa amministrazione crede molto nella formazione e nelle nuove generazioni, il nostro impegno a favore delle fasce più giovani continua in modo costante affinché possano studiare in scuole sempre più performanti e dedicare il loro tempo libero negli ambienti ricreativi che sorgeranno perché fanno parte della nostra programmazione amministrativa».

La novità più grande è stata quella dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia di piazza Muscas, che da oggi frequentano in via De Gasperi in vista dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio di Solanas, legati al finanziamento del Pnrr. Questa mattina i saluti hanno riguardato le numerose classi della primaria di Cabras e della secondaria di via Trieste, proseguiranno nei prossimi giorni negli altri edifici scolastici. Contemporaneamente continueranno i lavori nei vari plessi per ultimare le lavorazioni, in particolare quelle che riguardano la manutenzione del verde.

© Riproduzione riservata