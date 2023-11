Anche a Cabras si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Protagonisti saranno i giovani ma anche un coro formato da sole donne.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis celebrerà l'evento sabato 25 novembre in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Cabras, la Consulta Giovani del paese e il coro polifonico femminile di Solanas “La Corale del Sinis”, diretto dalla maestra Dora Pinna. La giornata inizierà alle 10.30 nell’Aula magna della scuola secondaria di primo grado di via Trieste, dove si terrà un incontro per gli studenti e aperto al pubblico con la psicologa Barbara Dessì sul tema della violenza di genere.

Si riprenderà la sera, con l’esibizione del coro polifonico femminile che proprio di recente si è aggiudicato un importante premio al concorso “Nuoro, patria dei cori” con il brano Mariposa ‘ola ‘ola, che tratta proprio il tema della violenza sulle donne. I brani saranno intervallati dagli interventi dei ragazzi della Consulta Giovani di Cabras, che hanno risposto al movimento popolare delle ultime settimane a seguito dei fatti di cronaca che hanno coinvolto la studentessa veneta Giulia Cecchettin, e dagli amministratori.

«Si tratta di un momento di riflessione profonda al quale invitiamo tutti i cittadini e le cittadine, per una meditazione attenta sul futuro dei più giovani, sui compiti della società, delle famiglie e della scuola nei confronti di un problema sempre più preoccupante e attuale», ha affermato il sindaco di Cabras Andrea Abis.

© Riproduzione riservata