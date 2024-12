Ancora qualche giorno e la chiesa di Santa Maria Assunta potrà ospitare nuovamente i fedeli, un regalo di Natale alla comunità. Dopo mesi di lavori per la posa del nuovo pavimento e la prima fase di restauro della balaustra dell’altare maggiore, il prossimo 19 dicembre, salvo intoppi durante le fasi di pulizia alle quali possono partecipare tutti i cittadini, verrà celebrata la prima messa dopo mesi di silenzio. E per l’occasione sarà presente anche l’Arcivescovo Monsignor Roberto Carboni. La celebrazione sarà animata dal coro polifonico del paese. Sempre lo stesso giorno ci sarà la novena di Natale che nei primi giorni si farà invece nella chiesa dello Spirito Santo. Per seguire i lavori di ristrutturazione sono stati spesi i 120 mila euro provenienti dalla Cei e altri 55 mila provenienti invece dall'iniziativa “Una mattonella di Santa Maria”. Tantissimi cittadini in un anno e mezzo hanno regalato alla chiesa 50 euro: il nome del donatore è stato associato a una mattonella che ora contribuisce e dare splendore e bellezza alla chiesa. I nomi sono tutti in un pergamene agli atti della chiesa. Servono però altri 15mila euro per terminare tutti gli interventi. Ecco perché la raccolta delle offerte continua. Monsignor Giuseppe Sanna lo scorso mese ha inviato una lettera a tutte le famiglie di Cabras chiedendo di fare un ulteriore sforzo per il restauro della balaustra dell’altare maggiore. Quando ci saranno a disposizione altre risorse sarà possibile anche tinteggiare tutte le pareti dell'immobile che non godono di ottima salute a causa dell’umidità.

