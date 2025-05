Vuole sapere chi oggi ha la responsabilità della manutenzione e quali provvedimenti l’amministrazione comunale intende adottare per ripristinare il decoro e la sicurezza dell’area. Il consigliere di minoranza Antonello Manca denuncia il degrado presente, a detta sua, nel giardino di piazza Giovanni Marongiu, nella frazione di Solanas. Un importante spazio di decoro urbano e aggregazione per la comunità. Pochi giorni fa ha presentato un’interrogazione.

«Attualmente il giardino versa in condizioni pessime, con erba alta e vegetazione incolta, situazione che desta forte preoccupazione tra i residenti - si legge nel documento - considerato che l’alta vegetazione comporta un potenziale rischio di incendio, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione estiva e che la la presenza di erba alta può favorire la proliferazione di zecche o altri parassiti, con possibili conseguenze sanitarie per la popolazione chiedo spiegazioni al sindaco Andrea Abis».

Manca ricorda anche che in passato la pulizia e la manutenzione dell’area risultavano affidate al gruppo del Coro di Santa Barbara. «Data l’urgenza del problema - si legge ancora - e i potenziali rischi connessi, si chiede un riscontro tempestivo e, se possibile, un intervento immediato».

