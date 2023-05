Piazza Don Luigi Sturzo e via Giacomo Leopardi a Cabras. Corso Vespucci invece a Solanas.

Sono le tre zone individuate dal Comune di Cabras per l’affissione dei manifesti elettorali in occasione delle elezioni comunali.

Cabras è il più grosso centro della provincia di Oristano dove i cittadini il 28 e il 29 maggio saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Sarà una sfida a due: da parte Gianni Meli, ora seduto nei banchi della minoranza e dall'altra l’attuale sindaco Andrea Abis.

Nei tre spazi individuati con una delibera di Giunta saranno presenti tabelloni appositi per l’affissione dei manifesti.

Nel documento si legge inoltre che è vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati invece alle normali affissioni. Ma è vietata anche l’esposizione di materiale nelle bacheche o vetrine appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili. No all’esposizione di manifesti nelle vetrine dei negozi, nelle porte delle case, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli alberi o sui pali.

Vietata infine le scritte su monumenti e opere d’arte di qualsiasi genere e sul piano inferiore dei banconi.

Ma non solo. Il sindaco di Cabras ha convocato la commissione elettorale per il 4 maggio alle 16,30, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni comunali di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio domenica 11 e lunedì 12 giugno 2022.

