Un’importante opportunità per determinare una rete strutturata fra il sistema produttivo locale e per sostenere la competitività dei territori. È nato ufficialmente Distretto Rurale “Sardegna Centro Occidentale”. Ne fanno parte il Comune di Oristano, i Comuni del Gal Sinis, del Gal Marmilla, del Barigadu Guilcer, del Flag Pescando, del terralbese, le principali associazioni di categoria e molteplici aziende delle diverse filiere produttive.

Il nuovo Ente si è cosciotto durante un'assemblea a Cabras alla presenza di un notaio. All’evento hanno partecipato tutti i sindaci dei territori interessati, i presidenti dei tre Gal e del Flag, assieme a un ampio gruppo di imprenditori in rappresentanza del tessuto produttivo locale. L’assemblea ha eletto con votazione unanime il primo consiglio di amministrazione. Guideranno il Distretto in qualità di presidente, Paolo Mele, nonché presidente regionale di Confagricoltura e Massimiliano Sanna, sindaco di Oristano eletto invece vicepresidente.

“Siamo giunti alla costituzione del Distretto rurale dopo un lungo percorso che ha visto il coinvolgimento attivo di tutto il territorio - ha detto Mele - Sarò immediatamente al lavoro con l’intero consiglio di amministrazione e con l’assemblea dei soci per prepararci alle prossime tappe che ci vedranno protagonisti”. Non ha nascosto la propria soddisfazione Alessandro Murana, presidente del Gal Sinis e del Flag Pescando -. “Il Distretto sarà uno strumento di sviluppo territoriale caratterizzato dal principio di condivisione in cui tutti i protagonisti avranno voce e spazi di partecipazione attiva”. In coerenza con il principio dalla porta aperta, nei prossimi 30 giorni, prima del riconoscimento da parte dell’assessorato regionale dell’Agricoltura e, quindi, l’iscrizione nel registro nazionale dei distretti del cibo presso il ministero dell’Agricoltura, per le imprese e per gli Enti Pubblici sarà ancora possibile aderire al Distretto rivolgendosi alle sedi dei tre Gal o ai propri Comuni.

