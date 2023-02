Dopo due anni di stop a causa della pandemia anche a Cabras ritorna il Carnevale.

È tutto scritto nel bando che il Comune ha pubblicato stamattina per la concessione di contributi per la realizzazione del programma “Carnevale 2023”.

A disposizione ci sono 2.200 euro. Possono partecipare alla gara Fondazioni, associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, enti di volontariato, cooperative sociali e associazioni sportive. Come si legge nel bando, il programma dovrà essere concordato con l’amministrazione comunale.

La proposta dello stesso programma operativo sarà oggetto di approvazione o modifica. Per ora è certo che è prevista per la mattina del 16 febbraio la sfilata dei bambini delle scuole. Gli studenti vestiti in maschera partiranno da piazza Don Sturzo per poi attraversare le vie Tharros e Cavallotti, poi piazza Vittorio Emanuele, piazza Principe di Piemonte via La Marmora. Al ritorno nella piazza Don Sturzo animazione e degustazione di dolci tipici del Carnevale. Festa anche nel pomeriggio.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Cabras entro le 12 di venerdì 10 febbraio in busta chiusa all’Ufficio Protocollo, o tramite posta o con la Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.

