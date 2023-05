Sala quasi deserta. Ma la colpa non è della poca promozione del congresso, ma di un disguido accaduto negli uffici della Asl di Oristano.

Non tutti i professionisti questo pomeriggio sono riusciti a partecipare al congresso sull’importanza e sul ruolo dell’attività fisica nella prevenzione e cura. Per i medici dello sport e non solo si tratta di un appuntamento fisso da 15 anni, un evento promosso dall’Associazione medico sportiva di Oristano.

Una due giorni molto intensa con relatori di tutto rispetto. C’è stato però un inconveniente: «Purtroppo la Asl di Oristano quest’anno non ha attivato le guardie mediche negli ambulatori dei medici che dovevano partecipare al congresso che oltretutto vale come formazione grazie all’acquisizione di 15 crediti - spiega il medico Antonello Trincas, presidente dell’associazione e anima organizzatrice da 15 anni dell’evento che si tiene sempre a Cabras - Eppure alla Asl abbiamo inviato la richiesta via Pec il 31 gennaio. Quando questa mattina ho scoperto il problema ho immediatamente chiamato la direzione dell’azienda sanitaria che ha riconosciuto subito l’errore con tanto di scuse, poi mi è stato detto che il problema sarebbe stato risolto per il giorno successivo, quindi quello di domani. Sono inconvenienti, o meglio, dimenticanze che non devono capitare. Per organizzare un convegno di questa portata con tantissimi medici relatori che arrivano da ogni parte d'Italia ci vuole tempo e impegno. Non dobbiamo dimenticarci poi che stiamo parlando della formazione di chi si occupa della salute dei cittadini».

