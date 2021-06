Nel Sinis si corre. Del resto i turisti sono già arrivati. Da sabato prossimo servizi attivi lungo tutta la costa del Sinis ma anche parcheggi a pagamento. Oggi è stata affidata la gestione della sosta alla ditta che ha vinto la gara. Si tratta della Sis srl. Gli uffici dell'Area marina protetta del Sinis hanno reso noto il nome del vincitore della gara comunale. Immediata quindi la ricerca di operatori da assumere per svolgere l'attività di ausiliario del traffico a San Giovanni di Sinis, Maimoni, Is Arutas, e Mari Ermi.

Come scritto nel bando “lampo” pubblicato ieri dal Comune gli interessati possono presentare la candidatura agli uffici di piazza Eleonora d'Arborea. La ditta che gestirà la sosta a pochi metri dal mare cristallino del Sinis in questi giorni installerà i parchimetri. Con la sosta a pagamento partiranno tutti gli altri servizi.

«Lo stesso giorno in cui si pagherà il parcheggio verranno aperti anche i servizi igienici che verranno gestiti dall'impresa - precisa il sindaco Andrea Abis -. La maggior parte delle aree sono state invece già delimitate da noi, come sono state sistemate quasi tutte le strade. Siamo pronti per partire». La Sis srl si dovrà preoccupare poi del controllo del presidio antincendio e sanitario, dell’Info Point e dell'informazione in tempo reale delle presenze in tutte le borgate marine.

