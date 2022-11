Ora il paese lagunare sarà più sorvegliato. Sono quattro donne e sei uomini i nuovi barracelli che si aggiungono alla Compagnia barracellare di Cabras. Venerdì sera hanno prestato giuramento davanti al sindaco Andrea Abis, accompagnati dal Comandante del Corpo Fabrizio Lochi e da Barbara Poddi, responsabile del Servizio di Polizia locale.

I nuovi agenti avevano partecipato all’avviso pubblico per l‘ingresso nella Compagnia pubblicato lo scorso giugno, cui erano seguite le giornate di formazione e un colloquio finale per l’ammissione.

Numerose le funzioni che dovranno svolgere tra cui la vigilanza e la tutela del territorio, la collaborazione con le autorità nell’ambito del servizio di protezione civile sia in caso di emergenza idrogeologica sia nell’ambito della prevenzione e spegnimento degli incendi.

Durante la cerimonia ogni nuovo componente ha pronunciato il giuramento, promettendo di «osservare lealmente le leggi dello Stato e delle Regioni e di adempiere alle funzioni affidategli con coscienza e diligenza e con l’unico intento di perseguire il pubblico interesse». Tramite decreto prefettizio, i dieci barracelli sono stati nominati Agenti di Pubblica sicurezza.

«Il contributo prestato dalla Compagnia barracellare al Comune di Cabras - ha detto il primo cittadino Abis durante la cerimonia - è di fondamentale importanza, in quanto consente all’Ente di poter fare affidamento a personale qualificato in attività rilevanti come vigilanza e pattugliamento, antincendio, prevenzione e sicurezza all’interno del sistema comunale di protezione civile».

