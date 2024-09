Slitta di due settimane l’ingresso dei bambini nella scuola di infanzia in via De Gasperi, dove da mesi sono in corso i lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell’immobile. I piccoli studenti, che dal 12 settembre si trovano all’interno della scuola elementare di via Cesare Battisti, inizialmente dovevano iniziare le lezioni nel nuovo stabile dal primo ottobre, poi però a causa della presenza degli operai il Comune ha dovuto posticipare il trasferimento di due settimane. Con tutti i disagi del caso per tante famiglie del paese.

I bambini infatti ancora oggi escono a fine mattinata. Prima alle 12, ora alle 13 quelli di 4 e 5 anni e alle 12,30 quelli dai due anni e mezzo ai tre anni. «La ristrutturazione della parte vecchia è terminata, ora occorre fare il collaudo delle zone nuove - spiega il sindaco Andrea Abis - Ecco perché ci vorranno ancora due settimane circa. Vogliamo restituire alle famiglie l'intero edificio, non solo una parte. Capisco bene i disagi, soprattutto per le famiglie che lavorano».

«Ho chiesto io al dirigente scolastico – continua Abis – di posticipare l’orario di chiusura della scuola. Questo è un momento in cui tutti devono dare il massimo: il Comune, gli operai e le famiglie. Del resto non capita tutti gli anni di realizzare delle nuove scuole. Siamo consapevoli dei problemi, a breve però saranno solo un ricordo».

