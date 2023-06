Sicuramente dovranno essere agili, viste le problematiche del territorio. Tra ladri di sabbia, furti sulle auto e tanto altro ancora. Per superare l’esame, però, questa volta non sono previste le prove fisiche.

Il Comune di Cabras, vista l’affluenza dei turisti, è alla ricerca di quattro vigili urbani stagionali. Ai candidati non vengono richieste le prove fisiche, come invece accaduto alcuni mesi fa per l’assunzione di due vigili a tempo indeterminato. Prove non semplici che avevano creato alcune polemiche. Il Comune richiedeva infatti la corsa, il salto in alto ma anche gli esercizi alla sbarra.

Dal Comune all’epoca avevano fatto sapere che l’idoneità fisica era necessaria in quanto i vincitori dovevano essere operativi viste le tante problematiche nel territorio. Ora invece l’esame è sicuramente meno difficoltoso.

L’attuale consigliera Alessandra Pinna, ex assessora al Personale, spiega il motivo di questa decisione: «Le procedure a tempo determinato sono di norma, e in linea con il regolamento, più snelle. Nel senso che si semplifica la procedura trattandosi di assunzione legate alla sola stagione estiva». Ecco perché quindi le prive fisiche non sono richieste. Sulla vicenda fa il punto anche il primo cittadino di Cabras Andrea Abis: «Per mettere in piedi le prove fisiche ci vorrebbe oltretutto tanto tempo e l'estate è già praticamente arrivata». La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere inviata per via telematica entro il 18 giugno. La prova scritta si terrà il 20 giugno. Quella orale il giorno dopo.

