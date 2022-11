Lo stagno di Cabras piace. E non poco.

E chissà se a breve nello specchio d’acqua si alleneranno anche squadre di altre nazioni. Buona la prima per il primo meeting internazionale di canoa kayak “I Giganti dello Sprint”, organizzato dal Circolo nautico di Oristano proprio per far conoscere il territorio ad altre e importanti realtà sportive. I canoisti provenienti da Malta, Ungheria, Croazia, Slovenia e Ucraina, scortati dai loro tecnici, giovedì e venerdì scorso si sono allenati nella sede del Circolo che si affaccia sul rio Tanui. Lo stesso dove ogni giorno si allenano tantissimi bambini.

Oggi invece hanno gareggiato a Zeddiani, in località S’Anaedda. Presenti atleti di altissimo livello, vincitori di medaglie di bronzo agli Europei Under 23 ma anche campioni del mondo in diverse categorie. Gli atleti, in tutto 37 compresi i tecnici, hanno apprezzato il territorio. Hanno raccontato di voler ritornare per allenarsi in vista di gare importanti. In questi giorni hanno avuto la possibilità anche di visitare Cabras e il centro storico di Oristano. Domani ultimo giorno di gare, sempre a Zeddiani.

Soddisfatto il presidente del Circolo nautico di Oristano Gian Marco Patta che il prossimo anno spera di raddoppiare i numeri. Gli atleti alloggiano all'interno dell'ostello di Funtana Meiga messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Cabras. I pasti invece sono offerti dal Circolo nautico.

