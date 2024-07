Buone notizie per gli studenti. Il Comune di Cabras ha pubblicato due bandi differenti, uno è quello per ottenere la borsa di studio regionale, l'altro è il Bonus libri. I due interventi sono rivolti agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Per partecipare alla borsa di studio la famiglia dello studente non deve presentare un Isee maggiore di 14mila e 650 euro. Per ottenere il bonus libri invece ventimila euro. È necessario presentare la domanda entro e non oltre il 26 agosto 2024. Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, una volta compilato il modulo, può presentarlo a mano presso l'ufficio comunale, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec protocollo@pec.comune.cabras.or.it, allegando la fotocopia dell'attestazione dell'Isee.

Mentre per il buono libri serve anche la documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l'acquisto dei testi. Per i libri di testo non ancora acquistati serve invece l'elenco dei libri adottati dalla scuola per la classe di riferimento e la sezione, se conosciuta. Non è possibile richiedere il buono libri se l'acquisto è avvenuto tramite altre fattispecie di incentivi come la Carta del docente, Bonus cultura o Carta Postepay.

