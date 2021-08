E’ di un morto e sette feriti il bilancio di un maxi incidente stradale avvenuto questa sera lungo la strada provinciale 6 che collega San Giovanni del Sinis a Cabras.

La vittima è un 41enne, altre sette persone sono state medicate in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause non accertate, l’auto guidata dal 41enne ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente contro un camper e finendo poi la corsa su altri due veicoli.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Per il 41enne purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

