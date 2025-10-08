Auto danneggiate e derubate e furti di biciclette, sia dai cortili privati ​​ma anche dagli stalli sparsi in varie zone. A Cabras, ma anche nella frazione di Solanas, negli ultimi mesi si sono verificati diversi atti vandalici e furti.

Un fenomeno che sta creando preoccupazione e malcontento all'interno della comunità, che chiede con forza maggiore sicurezza e presenza sul territorio delle forze dell'ordine.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di minoranza Antonello Manca: «Su questa situazione è necessario accendere i riflettori - dice - Serve un intervento concreto da parte delle autorità competenti. La nostra comunità non può rassegnarsi a vivere questa situazione: Cabras e Solanas meritano di sentirsi tutelate e protette».

Manca chiede all'amministrazione comunale di attivarsi con urgenza, attraverso la prefettura e le forze dell'ordine, per far potenziare i controlli e garantire una presenza costante, specialmente nelle ore non notturne.

«Invito inoltre i cittadini a collaborare tra loro e a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi movimento sospetto o situazione anomala - commenta Manca - Solo con una vigilanza coordinata e una comunità unita potremo fermare questi episodi e ripristinare serenità al nostro paese».

