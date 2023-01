Un incendio la notte scorsa, intorno alle due, ha completamente distrutto un’auto parcheggiata in via Puccini, a Cabras, non lontano dal centro storico del paese.

Sono stati i residenti della via, svegliati dai rumori della macchina che prendeva fuoco, ad allertare i vigili del fuoco che immediatamente sono arrivati sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le altre auto parcheggiate vicino.

Danneggiata anche la facciata di una casa. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale. Indagini in corso per capire se si tratta di un incendio doloso.

