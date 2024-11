L'Antico Gregori Vernaccia di Oristano Riserva Doc 1979 della Cantina Contini di Cabras ha confermato il prestigioso riconoscimento “Platinum”. L’importante premio, il The Wine Hunter Award, è arrivato al Merano Wine Festival in corso fino a domani ed è stato ritirato da Alessandro Contini, presidente della Cantina più antica della Sardegna e rappresentante della quarta generazione della famiglia. Il riconoscimento viene assegnato annualmente a una selezione molto ristretta di vini, quest’anno 46 in tutta Italia.

«Siamo profondamente grati per questo prestigioso riconoscimento, che contribuisce a far conoscere sempre di più la Vernaccia di Oristano DOC a livello internazionale», afferma con soddisfazione Alessandro Contini. «Quest’anno l’interesse per questo vino è stato straordinario, per noi rappresenta un motivo di grande orgoglio».

«Al Merano Wine Festival», prosegue il presidente, «ci siamo concentrati sulla valorizzazione dell'autenticità dei vitigni autoctoni sardi, come il Caddiu e il Nieddera, insieme alla Vernaccia, attraverso la nostra linea vini più recente, quella de I Giganti. Questi vitigni incarnano l’unicità del patrimonio viticolo della Sardegna e arricchiscono la diversità enologica dell’isola. Siamo consapevoli della responsabilità che comporta preservare e promuovere questa tradizione».

