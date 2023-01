C’è di tutto e di più, anche un cane ormai morto che qualcuno ha deciso di abbandonare all’interno di un enorme sacco bianco di plastica.

Nelle campagne non lontano dall’uscita di Cabras, un gattaro del paese, Alberto Barbieri, ha scoperto la presenza di una discarica abusiva inquietante. «Passeggiavo come del resto faccio spesso - racconta Barbieri - Poi all’improvviso mi sono trovato davanti uno dei tanti cumuli di rifiuti che da sempre vengono abbandonati dai maleducati di turno. All’interno di un sacco però era presente una povera cagnetta. Non si sa se quando è stata portata qui era già morta. Il sacco però era legato. Il bustone è stato aperto sicuramente dagli animali che passano da queste parti. Si tratta di un gesto vergognoso - va avanti il gattaro - indegno, incivile e criminale».

Il cane (foto Pinna)

Barbieri non è rimasto con la mani in tasca. Ha subito informato la polizia locale della vicenda. Ma non solo: «Ho inviato una Pec al Comune di Cabras chiedendo di smaltire quanto prima la discarica». Presente anche tanta plastica, cibo ormai in putrefazione, vetro, alluminio, ferro, elettrodomestici e tanto altro ancora.

© Riproduzione riservata