Alessio Camedda è stato nominato per la seconda volta presidente dell'associazione "Is curridoris di San Salvatore", l'organo che organizza la corsa degli scalzi in collaborazione con il Comune di Cabras, la parrocchia di Santa Maria Assunta e il comitato organizzatore dei festeggiamenti civili. “Ringrazio di cuore tutti quelli che sono venuti ad esprimere la loro volontà e riproporre me per altri 3 anni, per me è un onore - commenta Alessio Camedda - Lavorerò con il massimo impegno, la massima fede e devozione”.

Anche quest'anno l'associazione sarà impegnata in occasione della festa di Santa Maria, il 24 maggio e quella di Sant'Antonio, il 13 giugno: fuori dalla sede, in piazza Stagno, verrà allestita una mostra fotografica che racconterà i momenti più suggestivi della festa di San Salvatore. A tal proposito l'associazione annuncia di voler avere nuove immagini, per questo chiede ai fotografi che avrebbero piacere di mettere a disposizione le loro foto per la mostra, di cui verrà riportato il nome dell'autore, di inviare i loro scatti. I file delle foto potranno essere inviati via mail a iscurridorisdisansalvatore@gmail.com .

