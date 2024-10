A partire dal 15 novembre sarà possibile presentare le domande per richiedere la concessione degli spazi utili per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle cimiteriali nella nuova ala del cimitero di Cabras.

Lo ha disposto la Giunta comunale di Cabras che ha dato mandato agli uffici comunali di contattare tutti coloro che negli anni avevano presentato richiesta anche in assenza di disponibilità per rinnovare o meno il loro interesse. A seguito di questo passaggio si procede ora con la pubblicazione di uno specifico modulo per presentare la richiesta.

«Sottolineiamo ancora una volta che si tratta di un servizio molto richiesto da parte dei cittadini, che negli anni hanno mostrato interesse all’acquisto delle aree senza che si potesse soddisfare questa esigenza a causa delle ridotte dimensioni del cimitero comunale, l’ampliamento ci consente finalmente di procedere - ha affermato l’assessore ai Servizi cimiteriali Carlo Carta - L’attenzione nei confronti dell’intera area cimiteriale è massima, negli anni abbiamo lavorato intensamente affinché si potesse giungere alla garanzia di un servizio di manutenzione costante, oggi grazie alle entrate generate da queste cessioni saremo in grado di realizzare diverse opere che da tempo attendiamo di avviare per mancanza di fondi, come la messa in sicurezza dei camminamenti interni al vecchio cimitero».

Il modulo di domanda si può scaricare dal sito del Comune. Dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo.

