Nello stagno di Cabras l’invasione delle canoe è iniziata. Oggi sono iniziati gli allenamenti degli atleti in occasione del meeting internazionale “I Giganti dello sprint” organizzato dal Circolo Nautico Oristano.

Presenti tante squadre di diverse nazioni: Italia, Ungheria, Slovenia, Malta, Romania, Ucraina, Slovacchia e Croazia.

Sabato 19 e domenica 20 novembre si entrerà nel vivo delle gare invece al rio Mar’e Foghe di Zeddiani. «L’evento rientra nel calendario nazionale della Federazione Italiana Canoa Kayak – spiega il presidente del Centro Canoa Kayak Gian Marco Patta - e oltre al valore meramente sportivo e agonistico ha lo scopo di far conoscere le opportunità che il nostro territorio offre dal punto di vista turistico, ambientale e culturale. In particolare intendiamo cogliere l’opportunità di dimostrare ad atleti e tecnici di altre nazioni che il nostro territorio è il luogo ideale per allenamenti e per la preparazione delle squadre nazionali».

Questa mattina gli atleti hanno ricevuto il saluto delle autorità. Presenti per dare il benvenuto agli sportivi i sindaci di Cabras e Zeddiani, Andrea Abis e Claudio Pinna. «Grazie alle peculiarità del territorio caratterizzato da importanti zone umide, possiamo vincere la scommessa di offrire degli spazi ampi per esercitare lo sport unito alla natura e alla cultura - ha detto Abis - Abbiamo pertanto accolto con grande interesse la proposta del Circolo offrendo ai giovani atleti l’alloggio nell’ostello della gioventù gestito dall’Area marina protetta». Il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna: «Sarà un piacere e un onore accogliere gli atleti per la prosecuzione delle attività nelle giornate di sabato e domenica. Siamo convinti della bontà dell’iniziativa che vede uniti per un obiettivo importante territori e società sportive».

