Novità all’interno del cimitero di Cabras. A partire da lunedì 16 settembre riprenderanno i lavori nella nuova ala. L’accesso nell’area strettamente legata all’intervento sarà quindi parzialmente ridotto, per dare la possibilità all’impresa di svolgere le lavorazioni in tempo utile per la totale riapertura durante le festività del 1 e 2 novembre. L’ingresso nelle altre aree del cimitero non subirà invece variazioni.

Nella zona del cantiere sarà sempre possibile visitare i defunti durante i fine settimana, nei giorni di sabato e domenica, e saranno quotidianamente garantite le tumulazioni a seguito dei funerali, dopo le ore 16.30.

La durata dell’intero cantiere è stimata in 40 giorni, ma le zone interessate saranno di volta in volta rese nuovamente fruibili con il procedere dei lavori.

