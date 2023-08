Anche in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2023-24 l’amministrazione comunale di Bosa prosegue negli interventi mirati al miglioramento delle scuole primarie di cui ha competenza.

«Sono attualmente in corso – afferma il vice sindaco Federico Ledda - i lavori di ristrutturazione e adeguamento della scuola media numero uno “Biddau” per un importo di 294mila euro e della scuola dell’infanzia “Rodari” per 406mila euro. Con l’annualità 2023 di un finanziamento pluriennale - aggiunge Ledda - si continuerà invece con la sostituzione degli infissi del piano superiore dell’edificio primarie – “Nurchi” lato classi, per l’importo totale di 70mila euro. I lavori sono in fase d’avvio e saranno concertati con le esigenze delle attività scolastiche».

Con uguale finalità, nel corso del 2022, si è concluso invece il primo lotto dei lavori di efficientamento energetico nello stesso caseggiato con la sostituzione di tutti gli infissi del piano terra dell’edificio, lato classi, anche in questo caso per un importo totale di 70mila euro. Le risorse utilizzate erano state assegnate ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di sviluppo sostenibile.

