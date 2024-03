A distanza di oltre un mese, nessuna novità sulla richiesta avanzata dalle opposizioni in Consiglio comunale, che sulla vicenda dei ritardi nei lavori del campo Italia avevano chiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale e la costituzione di una commissione consiliare d’indagine. Da parte della maggioranza del sindaco Piero Casula sino ad oggi non c’è stata alcuna risposta in merito alla proposta della minoranza, ma è indubbio che l’argomento è molto sentito negli ambienti sportivi cittadini, considerato che da tre stagioni Bosa e Calmedia sono orfane di un campo.

La compagine che disputa il campionato di Seconda categoria gioca le gare casalinghe a Cuglieri, mentre la compagine che milita nel torneo di Eccellenza ha trovato sinora ospitalità a Pozzomaggiore, Oristano, Bonorva e Silanus.

Nella loro richiesta i consiglieri di opposizione Rosalia Acca, Claudia Mastinu, Anna Maria Carlini, Alessandro Naitana e Salvatore Sanna ricordavano tutta la lunga e intricata questione che sta interessando la struttura sportiva, il cui progetto esecutivo fu approvato dalla Giunta il 17 dicembre del 2020 per la ristrutturazione e messa a norma del campo con un importo iniziale di un milione 450mila euro. Lavori non ancora conclusi e di cui sono ignoti i tempi di consegna.

