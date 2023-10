Chiamata in causa per i continui blackout sulla linea telefonica e la rete internet di Bosa e alcuni Comuni della Planargia, la Infratel Italia risponde evidenziando come «la società è in costante contatto con le autorità locali al fine di garantire tempestivamente la risoluzione delle criticità. Da subito – si legge in una nota - ci siamo adoperati per garantire connettività, considerato che nella scorsa primavera sono stati commissionati i lavori di rifacimento del pacchetto stradale sulla circonvallazione di Sindia, facendosi carico di porre 4 km di cavo in cunetta per sopperire alla mancanza di infrastrutture e assicurare i servizi».

«È dell’11 ottobre una nuova richiesta di sopralluogo congiunto con il Comune di Bosa e la Prefettura. La situazione in cui versa la città è una priorità assoluta e per questo si accoglie e la richiesta di incontro del sindaco di Bosa nella convinzione che la sinergia e la collaborazione possano finalmente favorire la risoluzione della criticità».

© Riproduzione riservata