A due anni dall’inizio del mandato amministrativo, la Giunta comunale di Bosa subisce una scossa politica significativa: il sindaco Alfonso Marras ha revocato con effetto immediato l’incarico all’assessore Marco Francesco Mannu, titolare delle deleghe a Turismo, Cultura e Attività produttive. La decisione, formalizzata con un decreto emesso oggi, arriva dopo la richiesta di dimissioni avanzata dal primo cittadino e non accolta dall’assessore.

Secondo la nota ufficiale diffusa dal Comune, «motivazioni politiche hanno determinato il venir meno del rapporto di fiducia tra il sindaco e l’assessore delegato». Da qui la scelta di procedere alla revoca, mentre le deleghe passano ad interim nelle mani dello stesso Marras, in attesa di una nuova nomina. Il provvedimento sarà comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Mannu, attraverso un messaggio affidato ai social, ha espresso un commiato dai toni istituzionali e misurati. Ha ricordato «l’onore di servire la città di Bosa, impegno, passione e senso di responsabilità nel ruolo ricoperto». Pur prendendo atto della decisione, ha sottolineato «la serenità con cui chiudo questa esperienza. Ringrazio dipendenti comunali, uffici, collaboratori e lo stesso sindaco per l’opportunità ricevuta. Resta la soddisfazione - conclude Mannu- per quanto realizzato insieme nell’interesse di Bosa».

Non si sono fatte attendere le reazioni della minoranza consiliare. I consiglieri Alessandro Campus e Angelo Masala parlano apertamente di «crisi profonda e irreversibile dell’amministrazione comunale. La revoca dell’assessore Mannu rappresenta l’ennesima conferma dei risultati mai raggiunti e dei continui proclami rimasti senza seguito».

I due consiglieri puntano il dito in particolare sulla «fallimentare programmazione della stagione estiva, che ora dovrà essere affrontata senza l’assessore competente. Dispiace per il dottor Mannu – evidenziano – sicuramente competente e generoso nell’impegno, ma che nonostante gli sforzi non ha potuto ottenere risultati».

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